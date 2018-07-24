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вторник, 24 июля 2018 13:16

Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму

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Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
На Ровенщине турецкий полковник открыл ферму. Фото с открытых источников.

Полковник из Турции переехал на Ривненщину и создал овощную ферму, а также занимается поставкой мяса.

Военный Сабри пробовал работать во многих странах, но выбрал именно Украину. Долгое время работал в Киеве и Одессе, имея свой логистический бизнес. После заключения соглашения нашел заброшенную ферму в Ривненской области и переехал туда, передает Агроцентр.

"Сельское хозяйство и животноводство - это одна из отраслей, которую государство должно поддерживать. В этом смысле в Турции оказывают большую поддержку тем, кто связан с сельским хозяйством. Беспроцентные кредиты, снижаются налоги, уплачиваемые налоги сотрудников - правительство очень сознательно подходит к этому вопросу. В Украине в настоящее время животноводство не получает должной поддержки - инвесторы и бизнесмены из этой отрасли рассчитывают только на свои силы ", - рассказывает мужчина.

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Ранее рассказали о паре молодых фермеров из Львовщины , которие начали изготавливать экзотические сыры на ферме "Мукко".

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