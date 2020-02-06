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четверг, 06 февраля 2020 13:07

Трех полицейских подозревают в избиении супругов

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Трех полицейских подозревают в избиении супругов
Инцидент с избиением произошел на Рождество, 7 января. Фото: media.dyvys.info

О подозрении в избиении супругов сообщили трем полицейским Закарпатья.

Следователи территориального управления львовского ГБР объявили подозрение временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, сообщили в пресс службе Государственного бюро расследований.

Предварительно известно, что 7 января и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе патрулировали улицы в городе Мукачево и остановили автомобиль Citroen с тремя пассажирами.

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"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен-4" по отношению к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", - написали в сообщении.

В ГБР сообщили, что и.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранили от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

При исполнении служебных обязанностей в Ровно пострадал патрульный полицейский. Среди злоумышленников - бывший полковник милиции. Конфликт возник, когда патрульные остановили внедорожник, водитель которого имел признаки опьянения.

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