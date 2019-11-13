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среда, 13 ноября 2019 11:26

Бывший полковник милиции с друзьями избил патрульного

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Бывший полковник милиции с друзьями избил патрульного
Полиция начала уголовное производство. Фото: antikor.com.ua

При исполнении служебных обязанностей в Ровно пострадал патрульный полицейский. Среди злоумышленников - бывший полковник милиции.

Конфликт возник, когда патрульные остановили внедорожник, водитель которого имел признаки опьянения, сообщает УНИАН.

В салоне кроме руководителя было двое ранее судимых мужчин, один из них сейчас под следствием и выпущен решению суда из-под стражи под залог, и бывший полковник милиции, занимается адвокатской практикой. Пассажиры и водитель оказали сопротивление патрульным.

По предварительной информации, бывший милиционер ударил ногой патрульного. Медики констатировали у старшего лейтенанта ушиб колена.

Злоумышленников задержали экипажи полиции, которые прибыли на помощь. Из салона авто изъяли наградной пистолет бывшего полковника милиции с боевыми патронами.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.342 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

Полиция Киева задержала двух подозреваемых в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны.

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