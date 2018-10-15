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вторник, 16 октября 2018 04:12

Требуют бесплатного проезда для школьников

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Автор: Татьяна САРАХАН
  Винничане просят власть сделать проезд для школьников бесплатным
Винничане просят власть сделать проезд для школьников бесплатным

В Виннице местные жители просят власти сделать бесплатным проезд для школьников в общественном транспорте.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте Винницкого городского совета.

"Обеспечить бесплатный проезд учащихся школ в общественном транспорте. Так как ученики школ не имеют никаких доходов и является социально не защищенных частью населения. Так как государство не финансирует надлежащим образом учебные заведения и часть затрат падает на плечи родителей сделать школьникам бесплатный проезд! ", - написал Игорь Матияш.

Менее чем за сутки ее подписали более 500 винничан. Чтобы чиновники рассмотрели петицию и дали официальный ответ достаточно 350 голосов.

Петицию с 700 голосами уже приняли на рассмотрение.

Несколько месяцев назад руководитель транспортной компании Михаил Луценко сказал Gazeta.ua, что для школьников не нужно даже уменьшать стоимость билета. Не то, чтобы вообще сделать его бесплатным. Для учеников создали лучший вариант - проездной на месяц стоит 100 грн.

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В Черновцах самый дешевый проезд в общественном транспорте по Украине. Одна поездка в троллейбусе или трамвае обходится в 3 гривны. Для студентов одна поездка обходится в 2 гривны, а школьникам - 1 гривна.

Автор: Gazeta.ua
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