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вторник, 01 декабря 2020 09:49

Трассу Киев - Одесса замело снегом

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Трассу Киев - Одесса замело снегом
Снежные заносы чистят спецтехникой. Фото: ua.112.ua

В ночь на вторник 1 декабря снегом замело часть трассы М 05 Киев - Одесса.

Видео с заснеженной дорогой публикуют пользователи соцсетей.

Метель началась на подъезде к Одессе. Мокрый снег значительно осложняет движение. На автодороги вывели снегоуборучную технику, посыпают смесью против обледенения.

В первый день зимы одесситов ждет снег - гидрометеоцентр Черного и Азовского морей предупреждает горожан об ухудшении погоды в Одессе и области.

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В Украине сегодня, 1 декабря, будет облачно с прояснениями, а в некоторых регионах выпадет снег.

Осадки ожидаются в Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сообщает Укргидрометцентр.

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01
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