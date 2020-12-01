В первый день зимы заснежит: в каких областях

В Украине 1 декабря облачно с прояснениями, а в некоторых регионах выпадет снег. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 1 декабря, будет облачно с прояснениями, а в некоторых регионах выпадет снег.

Осадки ожидаются в Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сообщает Укргидрометцентр.

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На востоке страны температура воздуха составит 0-3 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от -1 до +2.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 0-2 градуса с отметкой плюс. Только в Виннице и Житомире ожидается -1 градус.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла.

Начало декабря будет теплым. Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем ​​и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря понемногу будет идти снег каждый день, а 20-22-го числа на Украину могут обрушиться настоящие снегопады. Мороз будет крепчать до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем.