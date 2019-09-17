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Трасса Запорожье-Мариуполь будет отремонтирована за 3 месяца вместо 3 лет - Голик

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Трасса Запорожье-Мариуполь будет отремонтирована за 3 месяца вместо 3 лет - Голик
Руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего Юрий Голик назвал результаты инспекции ремонта трассы Запорожье-Мариуполь положительными

Результаты инспекции продолжающегося ремонта трассы Запорожье-Мариуполь стоит признать позитивными. Об этом заявил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, сообщает "UBR".

"Два месяца назад, в середине июля, когда я сказал, что мы сделаем трассу Запорожье - Мариуполь всю за три месяца, а не три года, как кем-то было запланировано ранее, поверили в это только те, кто знает сколько всего мы построили за четыре года в Днепропетровской области", - сообщил он.

Как отметил Голик, до 1 октября на этой трассе по территории Запорожской области работы по укладке асфальта будут закончены. Параллельно наносится разметка и расчищаются обочины.

"В Донецкой области на участке этой трассы от границы с Запорожской области в сторону Мариуполя заканчивают ресайклинг. На этом участке осталось уложить примерно 5 км выравнивающего слоя и 10 км верхнего. Работы на этом участке начались позже всего - здесь были обычные истории Укравтодора, которые мы расшивали", - написал он.

Все работы по асфальту и в Донецкой области также планируется закончить к 1 октября.

"Разницу между как было и как стало точно уже ощутили все, кто это трассой ездил ранее и ездит сейчас. А мы на еще одном наглядном примере показали, что государство может и должно строить инфраструктуру быстро и качественно", - подчеркнул Голик.

Как ранее заявлял Юрий Голик, все дороги в Украине могут быть идеальными. "В Днепропетровской области мы первые в Украине ввели обязательную пятилетнюю гарантию на каждую отремонтированную дорогу – любые дефекты устранялись за счет подрядчика. Каждая дорога сопровождалась отдельным ее аудитом, отдельным проектом, отдельной процедурой", - отмечал советник бывшего главы Днепропетровской ОГА.

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