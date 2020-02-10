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понедельник, 10 февраля 2020 13:13

Трагедия в Полтавской области: подросток утонул, мать - отравилась

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Трагедия в Полтавской области: подросток утонул, мать - отравилась
В этом доме семья пострадала от отравления угарным газом: подросток умер, его мать в реанимации. Фото: pl.npu.gov.ua

Вечером 9 февраля в райцентре Великая Багачка Полтавской области от утопления погиб 15-летний парень. Его мать госпитализировали в больницу с отравлением.

О семейной трагедии сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Происшествие случилось в воскресенье около 20:30 в частном секторе поселка Великая Багачка. В доме на полу ванной комнаты полицейские обнаружили тело 15-летнего парня без признаков насильственной смерти.

Его 40-летнюю мать с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

По предварительным данным, парень мог потерять сознание из-за отравления угарным газом с последующим утоплением. Окончательную причину смерти должна выяснить судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти подростка проводят следственные действия.

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На водоеме вблизи села Новый Яр Яворовского района Львовской области 4 рыбаков провалились под лед. Один мужчина погиб, еще трое - в больнице. Трагедия произошла вечером 9 февраля.

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