Смертельная рыбалка: 4 мужчин провалились под лед

На Львовщине 4 рыбаков провалились под лед. Один погиб. Фото - zaxid.net

На водоеме вблизи села Новый Яр Яворовского района Львовской области 4 рыбаков провалились под лед.

Один мужчина погиб, еще трое - в больнице. Трагедия произошла вечером 9 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О происшествии сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили пострадавших из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", - сказано в сообщении.

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Личности рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 года.

"Несмотря на все усилия врачей, 34-летнего жителя города Жмеринка Винницкой области спасти не удалось, он умер от переохлаждения. Двух мужчин госпитализировали с диагнозом "переохлаждение". Четвертого рыбака после обследования отпустили домой", - сообщает департамент по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают обстоятельства происшествия.

В искусственном водоеме возле села Мужиево Береговского района Закарпатья утонули двое рыбаков 69 и 44 лет. Мужчины провалились на тонком льду.