Трагедия в Дрогобыче: семьям погибшим выделили первую помощь

drohobych-rada.gov Обвал дома в Дрогобиче: семьям погибшим выделили 115 тысяч гривен

Городской совет Дрогобича выделил первоочередную помощь семьям погибших и пострадавшим от обрушения дома в размере 115 тыс. грн.

Каждой семье погибшего выделили из местного бюджета по 10 тыс. грн. Травмированным - по 5 тыс. грн.

"Деньги получили 8 семей погибших и 7 раненых. Это первоочередная финансовая помощь", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы Дрогобычского горсовета Зиновий Квасний.

Также горсовет взял на себя организацию похорон.

40 семей обратилось за помощью с жильем. Расселили в общежитиях учебных заведений. Кто-то из местных пригласил жить. Некоторые живут у родственников.

"После того, как эксперты определят суммы компенсаций, можно будет говорить о конкретных цифрах, которые должны выплатить пострадавшим. Помощь пострадавшим также должны выделить из областного и государственного бюджетов", - подчеркнул руководитель пресс-службы.

Сейчас семьи погибших и остальные пострадавшие живут в общежитиях.

"В обрушеном доме сейчас никто не живет. Всех отселили. Некоторым позволили только забрать вещи. Им планируем купить жилье", - добавил Квасний.

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На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома ночью 28 августа. Погибло 8 человек. В больницу доставили семерых травмированных, среди которых 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год.