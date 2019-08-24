Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото

Фото: Ольга Стенько

Автор: Ольга Стенько Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки

На Полтавщине с 20 по 25 августа проходит традиционная Сорочинская ярмарка. Ежедневно ее посещают тысячи людей.

Корреспондент Gazeta.ua увидел одно из самых известных народных торжищ Украины собственными глазами.

Торговать начинают с 10 утра. Открывают палатки, выставляют витрины. На концертных площадках Мельница и Усадьба Хиври начинаются выступления творческих коллективов и участников Всеукраинских фестивалей "Ярмаринка" и "Ярмариночка". Чуть позже открываются кафе. Здесь начинают готовить обеды. Не удивительно, что так поздно - гуляли на фудкортах до глубокой ночи, а то и до рассвета.

Сумчане Надежда и Владимир приехали утром в пятницу. Не столько за покупками, сколько за впечатлениями. Привезли 9-летнюю внучку погулять. Планируют скупиться, пока не много людей. Внучке - вышитое платье и украшения, сувениры. Больше всего девочку впечатлили ярмарочные волы.

Автор: Ольга Стенько Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки

Любимцы гостей ярмарки Мартин и Малыш - волы. Им по 5-6 лет. Животные круглый год живут в КП "Великосорочинское". Их содержат исключительно для того, чтобы неделю в год они были украшением и одним из символов ярмарки. Эта парочка "работает" на данный момент второй год подряд. За 50 гривен катают посетителей по ярмарочной площади, а сфотографироваться с ними можно бесплатно.

Фотозон на Сорочинской ярмарке - множество. С телегами, хатами, малыми и большими куклами, артистами и продавцами, арбузами, цветами, тракторами... Все охотно улыбаются и с удовольствием позволяют делать селфи.

Впрочем, не за этим едут на Сорочинскую ярмарку. Атмосфера, конечно, прекрасная, но главное занятие - торговля. Самые популярные товары - сувениры и мелкий товар. Но больше всего, пожалуй, керамики и вышитой одежды.

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Среди вышиванок заметно меньше авторских работ. Можно найти и ручную вышивку, а в основном предприниматели предлагают модели фабричного производства. Но дух ярмарки позволяет торговаться - поэтому есть возможность приобрести красивые вещи дешевле, чем заказать с фирменных сайтов. Цена вышиванок - от 100 гривен до 10 тысяч, а то и больше. На любой вкус и кошелек.

Популярностью пользуются и ряды с товарами легкой промышленности. Цены более чем демократичные. Кожаная обувь здесь можно приобрести от 150 гривен, пальто и куртки от 350 грн, а, например, за джинсы просят цену футболки - от 50 грн.

Под вечер поток посетителей значительно увеличивается. Приезжают на вечернюю концертную программу. Многие жители соседних районов Полтавщины ездят сюда за покупками. Говорят, здесь значительно дешевле, а ассортимент больше.

Автор: Ольга Стенько 20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку

Торговля продолжается даже ночью - при свете ламп и фонарей. Неудивительно, ведь продавцы живут рядом со своим товаром прямо в торговых рядах. Поэтому, работают до последнего покупателя. А как иначе, если Сорочинская ярмарка бывает только раз в году.

На Сорочинскую ярмарку приехал профессиональный едок Рэнди Сантел. Сам он себя называет "Мировой поедатель", путешествует по странам и ест на скорость национальные блюда. Борщ для его программы "Вызов еде" сварила жительница села Большие Сорочинцы Наталья Демченко.