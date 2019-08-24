 
Ексклюзивы
1/5
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 513
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1548
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1980
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5598
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1584
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2250
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1899
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
39
5
26
6
3
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Борщ для &quot;Всемирного Поедателя&quot; сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
81 пожарник и 1,5 тыс. &quot;квадратов&quot; пепелища: в Полтаве сгорел склад &quot;Новой почты&quot;
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Видео
Все видео
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5850
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2295
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2493
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6921
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4817
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 603
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
воскресенье, 25 августа 2019 09:05

Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
39

  Комментировать
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
Фото: Ольга Стенько
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
Автор: Ольга Стенько
  Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки
Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки

На Полтавщине с 20 по 25 августа проходит традиционная Сорочинская ярмарка. Ежедневно ее посещают тысячи людей.

Корреспондент Gazeta.ua увидел одно из самых известных народных торжищ Украины собственными глазами.

Торговать начинают с 10 утра. Открывают палатки, выставляют витрины. На концертных площадках Мельница и Усадьба Хиври начинаются выступления творческих коллективов и участников Всеукраинских фестивалей "Ярмаринка" и "Ярмариночка". Чуть позже открываются кафе. Здесь начинают готовить обеды. Не удивительно, что так поздно - гуляли на фудкортах до глубокой ночи, а то и до рассвета.

Сумчане Надежда и Владимир приехали утром в пятницу. Не столько за покупками, сколько за впечатлениями. Привезли 9-летнюю внучку погулять. Планируют скупиться, пока не много людей. Внучке - вышитое платье и украшения, сувениры. Больше всего девочку впечатлили ярмарочные волы.

Автор: Ольга Стенько
  Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки
Волы Малыш (слева) и Мартин является одним из символов Сорочинской ярмарки

Любимцы гостей ярмарки Мартин и Малыш - волы. Им по 5-6 лет. Животные круглый год живут в КП "Великосорочинское". Их содержат исключительно для того, чтобы неделю в год они были украшением и одним из символов ярмарки. Эта парочка "работает" на данный момент второй год подряд. За 50 гривен катают посетителей по ярмарочной площади, а сфотографироваться с ними можно бесплатно.

Фотозон на Сорочинской ярмарке - множество. С телегами, хатами, малыми и большими куклами, артистами и продавцами, арбузами, цветами, тракторами... Все охотно улыбаются и с удовольствием позволяют делать селфи.

Впрочем, не за этим едут на Сорочинскую ярмарку. Атмосфера, конечно, прекрасная, но главное занятие - торговля. Самые популярные товары - сувениры и мелкий товар. Но больше всего, пожалуй, керамики и вышитой одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото

Среди вышиванок заметно меньше авторских работ. Можно найти и ручную вышивку, а в основном предприниматели предлагают модели фабричного производства. Но дух ярмарки позволяет торговаться - поэтому есть возможность приобрести красивые вещи дешевле, чем заказать с фирменных сайтов. Цена вышиванок - от 100 гривен до 10 тысяч, а то и больше. На любой вкус и кошелек.

Популярностью пользуются и ряды с товарами легкой промышленности. Цены более чем демократичные. Кожаная обувь здесь можно приобрести от 150 гривен, пальто и куртки от 350 грн, а, например, за джинсы просят цену футболки - от 50 грн.

Под вечер поток посетителей значительно увеличивается. Приезжают на вечернюю концертную программу. Многие жители соседних районов Полтавщины ездят сюда за покупками. Говорят, здесь значительно дешевле, а ассортимент больше.

Автор: Ольга Стенько
  20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку
20-25 августа в Миргородском районе Полтавской области проводят Сорочинскую ярмарку

Торговля продолжается даже ночью - при свете ламп и фонарей. Неудивительно, ведь продавцы живут рядом со своим товаром прямо в торговых рядах. Поэтому, работают до последнего покупателя. А как иначе, если Сорочинская ярмарка бывает только раз в году.

На Сорочинскую ярмарку приехал профессиональный едок Рэнди Сантел. Сам он себя называет "Мировой поедатель", путешествует по странам и ест на скорость национальные блюда. Борщ для его программы "Вызов еде" сварила жительница села Большие Сорочинцы Наталья Демченко.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Сопротивление немцев преодолели за одну ночь

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 32790
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 21583
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 21306
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 18451
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи Просмотров: 12834
Полтава
Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев
5
 Просмотров: 1107
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
26
 Просмотров: 4023
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
6
 Просмотров: 1980
Одичавшие свиньи нападают на людей и раздирают куриц. Видео
Одичавшие свиньи нападают на людей и раздирают куриц. Видео Просмотров: 585
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
 Просмотров: 15858
Больше всего комментируют
15
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
7
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
3
"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе
Голосов: 1794
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua