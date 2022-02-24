Тероборона оттеснила врага в Сумской области: Минобороны обратилось к украинцам

По состоянию на 21:00 24 февраля в Сумской области подразделение теробороны нанесло поражения подразделениям российского врага из стрелкового оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Противник отступил. Противник боится", - написала Маляр.

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Также она призвала украинцев сплачиваться и давать отпор оккупанту.

"Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага. Одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - подчеркнула Маляр.

Сумская область – одно из самых трудных направлений на карте Украины после вторжения армии Российской Федерации. Там ведутся ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские оккупанты на танках зашли в областной центр региона – город Сумы. В результате боев погибли по меньшей мере трое украинских защитников. Сумчане сняли колонну российских танков, остановившуюся возле областной госадминистрации.

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Погибают украинские военные, мужественно сопротивляясь российскому врагу. Есть потери среди гражданского населения, в том числе дети.