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четверг, 09 мая 2019 15:50

Температура достигнет 20 градусов - какой будет погода в конце недели

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Температура достигнет 20 градусов - какой будет погода в конце недели
В Украине ожидается сухая погода

Погоде 10 мая в восточных областях и на юго-востоке будет преимущественно сухой. Самая высокая температура воздуха в Украине достигнет + 17 + 20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается + 13 + 18 градусов, на Западе + 10 + 15 градусов.

"В Киеве 10 мая - периодически дождь или туман, днем ​​столбики термометров будут колебаться около + 15 + 17 градусов. В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Конечно, будут прояснения, дожди не лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ними немного побыть. но пока беспрекословного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно. Поэтому цените зонты, выставляйте цветы ближе к открытому окну, они любят дышать влажным воздухом, и порадуемся- пока будет преобладать достаточно комфортная температура воздуха ", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На 10 - 11 мая в прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы; в восточных, 10 мая и в большинстве южных областей, ночью 11 мая в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем ​​16-21 °.

12 - 13 мая - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части - без существенных осадков. Температура ночью 7-12 °, днем ​​18-24 °.

А ближе к столице на 10 -11 мая прогнозируется переменная облачность. 10 мая кратковременные дожди, грозы; 11 мая ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем ​​16-21 °.

12 - 13 мая в Киеве и области небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 12 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12 °, днем ​​18-23 °

Фотограф показал одесский пляж после официального старта купального сезона. Небольшая часть отдыхающих выбираются на пляже, несмотря на ухудшение погоды.

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Дата
09
мая

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