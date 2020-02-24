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понедельник, 24 февраля 2020 19:05

Tayanna выступит во Львовской опере

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Tayanna выступит во Львовской опере
Певица Tayanna выступит на сцене Львовской оперы

17 марта, в 20.00 во Львовской Опере выступит певица Tayanna.

Во время концерта посетители услышат любимые песни и новые композиции, а также получат немало сюрпризов, отмечают организаторы.

35-летняя Татьяна Решетняк - украинская певица и телеведущая.

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Она родом из Черновцов. В 2015-м выступала на сцене шоу "Голос страны" и развернула все судейские кресла. Среди тренеров Татьяна выбрала Потапа. Певица дошла до финала конкурса и заняла второе место. Tayanna дважды участвовала в Национальном отборе на "Евровидение" и получила награду "M1 Music Awards".

7 марта во Львовской национальной филармонии группа "ROCKOKО" представит альбом "Dark & ​​Light". Он вышел в начале февраля.

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