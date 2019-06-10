Танец вампиров и палаточный городок - как прошел оперный фестиваль в Тульчине

Фото: Ирина Кальченко

В Тульчине закончился третий международный фестиваль Grand OperaFest Tulchyn. Он длился 5 дней.

"Была на всех днях фестиваля. Особенно понравилось как поют произведения Дж Кандера. Больше всего людей было на закрытии, потому что приехали чиновники. Сидели рядом с народом. Не понравилось только, что комары очень кусали", - говорит винничанка Татьяна Кравченко.

На сцене выступали солисты и музыкальные коллективы из Украины, Польши, Германии, США, которые представили 12 постановок.

"На оперу ехала из Одессы на блаблакар. Заплатила 250 гривен. Ночевала в Виннице, за 150 гривен в сутки. Потому что возле Тульчина не было где забронировать отель в радиусе 80 км", - рассказывает Елена Василькова.

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Много гостей города и фестиваля жили в палаточном городке.

"В Тульчин приехали впервые. Больше всего понравилось на детском фестивале. Пели песни Диснея вместе с американцами", - говорит 43 - летняя Ирина Подольская.

"Не очень понимаю оперу. Приехала сюда, чтобы посмотреть на танец вампиров. Потому что подруга говорила, что это крутое зрелище", - поделилась впечатлениями Олеся Корватко.

Gazeta.ua предлагает посмотреть самые яркие фото с международного фестиваля Grand OperaFest Tulchyn.

7 июня начался первый день взрослой программы OperaFest Tulchyn. Фестиваль длился до 2 часов ночи. Гости мероприятия собираются раньше. Занимают места в фуд-корте. Заказывают хот-доги, печеный картофель и овощи-гриль. На территории Дворца можно купить алкоголь. Пиво - от 25 грн., сидр - 30, коктейли с ромом - 60.