Таксист выбросил из машины вещи девушки с инвалидностью

Девушка решила отстоять свою позицию и начала звонить в полицию, однако никто не приехал. Фото: www.rbc.ua

В Каменском Днепропетровской области девушка с инвалидностью вызвала такси, чтобы доехать домой.

Вызвав машину, к ней приехало старый и неухоженный автомобиль, написала Ольга Пилипенко на странице в Facebook.

Девушку это не смутило, так как к дому было ехать недалеко. Она попросила водителя поставить раму в салон, однако это разозлило мужчину и он начал выбрасывать вещи пострадавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль

"За 11 лет травмы, после которой я перемещаюсь с помощью коляски, такого еще не испытывала. Вызвала такси на Центральный железнодорожный вокзал. Машина приехала, мягко говоря, неновая и неухоженная (фото прилагаю), но, думаю, 3 минуты , а ровно столько ехать домой, потерплю. Уж очень хочется быстрее, поскольку в дороге 3 часа автобусом, 18 часов в поезде и сейчас еще подниматься самостоятельно на коляске на 5 этаж", - пишет девушка.

"Водитель службы "Любимое такси" отказался поставить раму в салон, хотя никакого вреда она не нанесла бы. На ровном месте взбесился и начал выбрасывать мои вещи. В прямом смысле. Колеса, раму коляски за 3000€. Чемодан. Еще немного и меня за волосы", - добавила Ольга.

Девушка решила отстоять свою позицию и начала звонить в полицию, однако никто не приехал. Водитель понял, что Ольга настроена серьезно, потому сложил вещи назад и молча отвез девушку домой.

В Никополе Днепропетровской области таксист сообщил в полицию, что на заднем сиденье у него оставили подозрительный пакет.