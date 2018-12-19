Таксист выбросил из машины вещи девушки с инвалидностью

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1269
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1755
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
7 Просмотров: 936
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2547
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2313
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
17
9
8
7
5
В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии &quot;Женщина III тысячелетия&quot;
В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"
Патриотический флешмоб школьников растрогал военных
Патриотический флешмоб школьников растрогал военных
Мощный взрыв газа разнес дом
Мощный взрыв газа разнес дом
Переселенка создает невероятные вещи из шерсти
Переселенка создает невероятные вещи из шерсти
Полиция спасла детей, которые провели два дня без еды и отопления
Полиция спасла детей, которые провели два дня без еды и отопления
Видео
Все видео
Рвал зубами: мужчина изувечил государственный флаг Украины
Рвал зубами: мужчина изувечил государственный флаг Украины
Пьяный водитель с 3 детьми в салоне устроил гонки с полицией
Пьяный водитель с 3 детьми в салоне устроил гонки с полицией
Назвали виновника масштабной аварии с участием 10 авто
Назвали виновника масштабной аварии с участием 10 авто
В Украине возобновили заброшенный военный аэродром
В Украине возобновили заброшенный военный аэродром
Заставила встать на колени: подростки снимали на видео жестокое избиение школьницы (видео 18+)
Заставила встать на колени: подростки снимали на видео жестокое избиение школьницы (видео 18+)
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1296
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2313
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1467
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 981
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 10:54

Таксист выбросил из машины вещи девушки с инвалидностью

  Комментировать
Таксист выбросил из машины вещи девушки с инвалидностью
Девушка решила отстоять свою позицию и начала звонить в полицию, однако никто не приехал. Фото: www.rbc.ua

В Каменском Днепропетровской области девушка с инвалидностью вызвала такси, чтобы доехать домой.

Вызвав машину, к ней приехало старый и неухоженный автомобиль, написала Ольга Пилипенко на странице в Facebook.

Девушку это не смутило, так как к дому было ехать недалеко. Она попросила водителя поставить раму в салон, однако это разозлило мужчину и он начал выбрасывать вещи пострадавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль

"За 11 лет травмы, после которой я перемещаюсь с помощью коляски, такого еще не испытывала. Вызвала такси на Центральный железнодорожный вокзал. Машина приехала, мягко говоря, неновая и неухоженная (фото прилагаю), но, думаю, 3 минуты , а ровно столько ехать домой, потерплю. Уж очень хочется быстрее, поскольку в дороге 3 часа автобусом, 18 часов в поезде и сейчас еще подниматься самостоятельно на коляске на 5 этаж", - пишет девушка.

"Водитель службы "Любимое такси" отказался поставить раму в салон, хотя никакого вреда она не нанесла бы. На ровном месте взбесился и начал выбрасывать мои вещи. В прямом смысле. Колеса, раму коляски за 3000€. Чемодан. Еще немного и меня за волосы", - добавила Ольга.

Девушка решила отстоять свою позицию и начала звонить в полицию, однако никто не приехал. Водитель понял, что Ольга настроена серьезно, потому сложил вещи назад и молча отвез девушку домой.

В Никополе Днепропетровской области таксист сообщил в полицию, что на заднем сиденье у него оставили подозрительный пакет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Таксист выбросил из машины вещи девушки с инвалидностью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 59442
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 18305
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17163
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 16274
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 15003
Днипро
Мужчина забыл в такси гранатомет
Мужчина забыл в такси гранатомет Просмотров: 756
Петр Порошенко назвал Центр матери и ребенка им. Руднева в Днепре лучшим в Украине
Петр Порошенко назвал Центр матери и ребенка им. Руднева в Днепре лучшим в Украине Просмотров: 72
В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"
В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"
17
 1 Просмотров: 972
Днепропетровская ОГА завершила строительство спорткомплекса в пгт Слобожанское - Резниченко
Днепропетровская ОГА завершила строительство спорткомплекса в пгт Слобожанское - Резниченко
6
 Просмотров: 108
200 ударов отверткой: мужчина убил приятеля
200 ударов отверткой: мужчина убил приятеля Просмотров: 756
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
7
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
4
Как изменились цены на продукты с начала года
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
Голосов: 344
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua