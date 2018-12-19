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среда, 19 декабря 2018 09:04

Мужчина забыл в такси гранатомет

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В Никополе Днепропетровской области таксист сообщил в полицию, что на заднем сиденье у него оставили подозрительный пакет.

В нем оказался ручной гранатомет РПГ-22, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Правоохранители нашли человека, который оставил оружие. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

Автор: dp.npu.gov.ua
  В Никополе Днепропетровской области таксист нашел в машине гранатомет
В Никополе Днепропетровской области таксист нашел в машине гранатомет

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Еще одну опасную находку обнаружили полицейские в Вольногорске. При осмотре комнаты, которую временно снимал 33-летний мужчина, изъяли из-под матраса тротиловую шашку весом 700 г.

Автор: dp.npu.gov.ua
  33-летний мужчина хранил под матрасом 700 г тротила
33-летний мужчина хранил под матрасом 700 г тротила

Шашку и гранатомет направили на экспертизу. Открыто уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения. Их могут посадить на 7 лет.

В Черниговской области сотрудники полиции изъяли у жителя Сосницкого района большой арсенал оружия и боеприпасов.

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