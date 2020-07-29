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среда, 29 июля 2020 15:10

Суд арестовал подозреваемого в убийстве бойца "Азова"

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве бойца &quot;Азова&quot;
В Запорожье суд без права на залог арестовал мужчину, напавшего на бойца "Азова" Олега Черевко. Фото: zpa.court.gov.ua

Запорожский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и арестовал без права на залог мужчину, до смерти избившего 29-летнего старшего солдата полка "Азов" Олега Черевко.

Ранее, 24 июля, суд отпустил злоумышленника под залог в 40 тыс. грн, сообщает пресс-служба суда.

Во время судебного заседания в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда Запорожья в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона "Азов", ветераны и общественность.

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Олег Черевко получил тяжелые травмы в Запорожье 22 июля — неизвестный мужчина избил его за замечание, чтобы не приставал к девушкам. Напавшего на бойца "Азова" мужчину удалось вычислить с помощью камер наблюдения. Это ранее судимый 29-летний житель Запорожья. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В "Азов" Олег Черевко пришел с начала 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, имел большой боевой опыт, полученный на передовой в период с 2015-го до 2018 года.

В 2015-м защищал Широкино, в 2017-м воевал в Авдеевке, провел другие ротации на "нуле".

В 2016 году служил в зенитно-ракетном подразделении НГУ.

"Он посвятил свою жизнь военному делу и планировал бороться в рядах "Азова" до самой победы... Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", — говорят побратимы погибшего.

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