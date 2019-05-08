Студенты придумали, как не платить за мусор

В Виннице открылась станция сортировки мусора "EcoHope". Студенты-активисты одного из винницких университетов создали пункт глубокой сортировки бытовых отходов. Его принцип заключается в том, что вторичное сырье распределяется на 20 различных видов. Сортируют пластиковые бутылки, крышечки, картонные упаковки для пищевых продуктов и напитков, пакеты, стекло, жестяные и алюминиевые банки, пластмассу, бумажные стаканчики и бумагу.

Пункт приема вторичного сырья размещен по адресу: улица Академика Янгеля, 4. Вторсырье забирает одно из предприятий Винницы, занимающейся переработкой. Будет работать пункт по средам с 12:30 до 18:00.

"Когда я была волонтером в общественной организации "Наше Подолье", то нашла станцию в Киеве "Украина без мусора". Тогда решила, что нужно сделать такую же у нас. На открытие пришли люди со всего города, а это значит, что мы интересны жителям", - рассказываетGazeta.ua соучредитель проекта Мария Юзькова.

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Большинство отсортированного сырья принесено самими волонтерами проекта, организаторы надеются, что вскоре винничане активно приобщатся к студенческой инициативе.

Соучредители проекта отмечают, что сейчас в Виннице сортировка мусора осуществляется поверхностно, ведь вторсырье разделяют всего лишь на сухие и влажные отходы.

"Качественно отсортированное вторсырье более ценное, чем мусор. К примеру, килограмм ПЭТ бутылок белого цвета стоит 5 грн., крышечки по 7 грн., белая полиэтиленовая пленка самая дорогая - 9-10 грн. Таких станций в городе нужно больше. Главная их цель — научить людей сортировать мусор" - отмечает Владимир Воловодюк, соучредитель коммерческого предприятия ООО "Подольская Сич" .

В селе Щербани Полтавской области разработали первую в Украине мобильную линию для сортировки мусора. Оборудование можно перевозить к свалкам, разбирать отходы на месте.