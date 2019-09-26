Строительный кран упал на супермаркет

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26 сентября около 9:00 во Львове на помещение супермаркета "Арсен" упал строительный кран.

Происшествие случилось в микрорайоне Сихов, на проспекте Красной Калины, пишет Zaxid.net.

Кран упал на угол супермаркета. Во время работ в верхней части конструкции находилась крановщица. Из-за падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады "Арсена".

46-летнюю женщину, которая руководила краном, зажало в кабине конструкции.

"Пострадавшего водителя из крана еще не вытащили. Она жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - рассказал заместитель председателя Сиховской РА Владимир Ивасюк.

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По состоянию на сейчас спасатели освободили пострадавшую женщину. Сейчас ее госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

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