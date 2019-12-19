Стрельбы из пушек и Святой Николай на БТРе: десантники празднуют годовщину создания части

Фото: Валерий Шмаков

19 декабря 80 отдельная десантно-штурмовая бригада во Львове празднует годовщину со дня создания военной части.

Торжества начинаются в 10 утра. Военнослужащих приветствует командование части и ВСУ.

"Бригада с 1992-го служит украинскому народу, защищает его. Мы были первыми кто принял присягу украинскому народу. Имел честь быть 5 советским и первым украинским командиром бригады. На этой войне мы первыми дали ответ и защищали Украину. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 го именно 3 -тя десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которые занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку. Во всем мы первые", - говорит первый заместитель секретаря СНБО генерал-полковник Михаил Коваль.

"40 лет назад молодые солдаты и опытные офицеры начали ковать боевой меч. Меч, как драгоценный артефакт, что сможет остановить любую орду в начале 90-х пытались украсть. Вывезти из нашей страны. Но настоящие патриоты, которые с нами стоят этого не позволили. Противник пытался сделать все, чтобы наша армия ослабла. Мы не могли выполнять задач, но доказали, что наш меч всегда острый и несокрушимый. И мы в любой момент можем отрубить щупальца, которые посягают на нашу целостность, - поздравил командующий десантно-штурмовіх войск ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как гражданские провели день в бригаде десантников

После поздравлений, военнослужащих части награждают орденами, наградами, грамотами и памятными подарками.

"Хочу поздравить прежде всего весь личный состав нашей части. Всех тех, кто проходил службу, и всех присутствующих с Днем Святого Николая. 40 лет - достаточно долгий срок для военного коллектива и военного организма. Через наш состав прошли целые поколения. Часть проходила переформирование, носила разные названия. Но краеугольный камень, основой бригады всегда были преданность народу и Украине, профессионализм, высокий боевой дух и готовность к выполнению задач. Историю части творят военнослужащие. И нам есть чем гордиться. Освобождение Славянская, оборона Луганского и Донецкого аэропорта, участие в ООС. К сожалению, 109 военнослужащих нашей бригады погибли, - говорит командир воинской части полковник Владимир Шворак.

Военнослужащие дарят детям погибших в войне на востоке Украины солдат подарки. Их приобрели участники акции "Один день в армии", которую 80 ДШБ организовала для гражданских.

Празднование завершают показательными выступлениями боевой обученности подразделений бригады. Военные демонстрируют приемы рукопашного боя, защита от атаки саперной лопаткой и пистолетом. Стреляют из миномета, гаубиц Д-30, с зенитных установок ЗУ-23. Имитируют штурм и захват вражеского блок-поста с помощью БТР-а и Хаммера.

Покровитель львовской 80 ДШБ Святой Николай едет к детям военнослужащих и гостей праздника на БТРе. Угощает конфетами. Гости праздника гуляют частью, знакомятся с современными образцами вооружения и техникой, посещают открытое занятие по воздушно-десантной подготовке.

Отдельная десантно-штурмовая бригада тогда 80 парашютно-десантный полк, сформированный в 1955-м. Первое место дислокации полка - Гайджунай. В 1960-м передислоцировали в Баку, а с 1979-го военная часть была передислоцирована в Хыров Львовской области. С тех пор празднуют 19 декабря День части. Сейчас 80 ДШБ признана лучшей военной частью ВСУ с вручения знака начальника штаба Главнокомандующего штаба ВСУ "Честь отвага и профессионализм". В 2015-м за героизм личного состава бригады при выполнении боевых задач на востоке страны части вручили боевое знамя с лентой "За Мужество и отвагу". Более 320 офицеров сержантов и солдат бригады награждены боевыми орденами и медалями за мужество и героизм при защите нашего государства на востоке страны.