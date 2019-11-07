Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет

Фото: Анна Чапала

6 ноября во Полтавском городском доме культуры показали спектакль "Ночь на полонине" по произведению Александра Олеся. Таким образом любительский коллектив "Народный театр на Павленках" отметил 65-летие.

Корреспонденты Gazeta.ua посетили представление.

Спектакль выбрали не случайно. Режиссер коллектива Галина Чернявская рассказала, что тяготеет к поэтической форме.

"В репертуаре театра было много произведений поэтического направления. Играть поэтические произведения гораздо сложнее: здесь надо выдержать размер, сохранить мелодику, и при этом одухотворить. Это высший пилотаж", - пояснила Галина Николаевна.

В разные годы павленковцы ставили много поэтических спектаклей. Это "Оргия" Леси Украинки, "Любовь к трем апельсинам" Бориса Филатова, "Маруся Чурай" Лины Костенко, "Любовная досада" по Мольеру, спектакль "Дюймовочка". Безусловной жемчужиной театра стал спектакль "Лесная песня" - ее несколько раз возвращали в репертуар. В продолжение лирически-мистической темы, выбрали "Ночь на полонине" Александра Олеся. Сам писатель как-то признался, что на написание этой драматической поэмы его вдохновила бессмертна "Лесная песня" Леси Украинки и ее Мавка.

К тому же, Александр Олесь является одним из любимых авторов режиссера. В год, когда выбирали новое произведение для инсценизации, как раз перевозили останки Александра Олеся из Чехии в Украину. Поэтому выбор очевидно выпал именно на "Ночь полонине". Эта драматическая поэма, считает Чернявская, имеет важный смысл, который может многому научить молодежь.

Автор: Анна Чапала Полтавский Народный театр на Павленках отмечает 65-летие

Именно с молодежью работала Галина Чернявская, когда пришла работать в дом культуры ПТМЗ, расположенный на месте прежнего пригородного хуторп Павленки, а ныне улице Павленковской. Собственно, это и дало название коллектива.

Сначала Галина Николаевна руководила театром юношеского творчества (ТЮТ) и была ведущей актрисой взрослого группы. А в 1980 году, когда первый режиссер театра Леонид Маринич ушел на заслуженный отдых, стала режиссером Народного театра.

С тех пор под её неизменным руководством аматоры театральной сцены воплотили более 50 спектаклей, среди которых много классических произведений. Из артистов-любителей выросли профессиональные актеры, которые сейчас работают в ведущих театрах многих областных центров Украины. Членами коллектива за время его существования были более тысячи людей разных профессий. Среди них - есть и учителя, врачи, журналисты, госслужащие, офисные работники и представители рабочих специальностей.

Это и неудивительно, ведь театр был основан участником Второй мировой войны Леонидом Мариничем в 1954 году при доме культуры Полтавский завод как драматический кружок для рабочих. В 1959 году самодеятельный коллектив вошел в десятку лучших таких в Украине и первым получил почетное звание "Народный". В июне 1969 года аматоров пригласили в Киев на всеукраинское телевидение, где в прямом эфире вживую сыграли спектакль "Лиса и виноград".

С марта 2010 года коллектив перебрался в другое место, ведь бывший дом культуры перестал существовать. Его передали вместе с частью зданий завода под коммерческое использование - в ТРЦ "Киев". Во время переезда театр потерял большинство реквизита, костюмов и декораций - их просто выбросили, когда разбирали часть помещений. При этом не предупредили заранее коллектив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любимый Наталки Полтавки работает курьером в Амстердаме

Сейчас "Народный театр на Павленках" имеет комнату для репетиций в Городском доме культуры - делит ее с театральной студией. Коллектив участвует в городских культурных мероприятиях и новогодних утренниках. А два-три раза в год имеет возможность представить свое творчество на суд зрителя.

6 октября поздравить энтузиастов сцены с праздником пришли около сотни зрителей. Театр, который помнит бурные овации и аншлаги на гастролях, играл на полупустой зал. Впрочем, это не испортило настроение. Ведь аплодисменты были теплые и громкие, а среди зрителей - искренние поклонники коллектива.

Автор: Анна Чапала Режиссер Галина Чернявская руководит Народным театром на Павленках 39 лет

"Галина Николаевна - человек, без которого театральное искусство, я считаю, погибло бы. Она до последнего, когда уже никому ничего не нужно, несет культуру. Декорации, актеры - приятно, что здесь много молодежи. Сейчас говорят, что молодежь больше поп музыкой интересуется и компьютерщики программами. Но здесь об этом не думаешь. Я проработала с Галиной Николаевной 30 лет в культурном секторе, она была мне в определенной степени за наставника. Глядя на нее, хотелось постичь все необъятное. Много лет пытаюсь ходить на все спектакли коллектива, неизменно - с удовольствием", - рассказала полтавчанка Людмила Васильевна, которая пришла на спектакль с пышным букетом.

Было много цветов и теплых слов. А вот от официальных учреждений культуры коллектив привселюдно не поздравляли. За исключением директора дома культуры Ларисы Семеняги, которая после спектакля в речи поблагодарила коллектив за плодотворную роботу.

7 и 10 октября в Полтаве любительский театр "Малафея" представил спектакль "Дракула".