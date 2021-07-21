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среда, 21 июля 2021 11:06

Стало известно, почему в аэропорту Львова эвакуируют людей

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Стало известно, почему в аэропорту Львова эвакуируют людей
Во Львовском аэропорту эвакуируют людей. Фото: pixabay.com

Во Львовском аэропорту эвакуируют работников и пассажиров. Полицейские проверяют сообщение о минировании.

Правоохранители обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию, сообщает полиция Львовской области.

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Сообщение о минировании поступило около 9:25. Работники службы безопасности Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Во вторник, 6 июля, сообщили о заминировании здания Киевского городского совета с требованием выкупа в 0,5 биткоина.

Тогда приняли решение о частичной эвакуации из здания работников и гражданских лиц.

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