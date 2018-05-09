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среда, 09 мая 2018 09:19

Стадион "Черноморец" выставили на продажу

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Стадион &quot;Черноморец&quot; выставили на продажу
Продавцом помещений значится коммерческий Имэксбанк

Нежилые помещения стадиона Черноморец в Одессе выставили на продажу в системе Prozorro.Продажи.

Общая площадь помещений, которые выставлены на продажу, составляет более 80 тысяч квадратных метров.

Начальная стоимость лота - более 1,1 миллиард гривен, а размер минимального шага торгов — 1% или 11,398 миллионов гривен.

Продавцом помещений значится коммерческий Имэксбанк, штаб-квартира которого находится в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черноморец" определился с новым тренером.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил иск Нацбанка Украины, постановив взыскать с экс-депутата Верховной Рады Леонида Климова более 309 миллионов гривен и арестовав его акции футбольного клуба Черноморец, а также жилой дом, квартиру, автомобиль, парковочные места и активы ряда компаний. Климов был поручителем договора между Имэксбанком и НБУ, который не был выполнен. Согласно заключенному в ноябре 2014 года договору, одесский банк получал от регулятора стабилизационный кредит. По данным источника, деньги в итоге перечислены около 40 различным юридическим лицам, связанным с Климовым, а стадион Черноморец был залогом под выданный кредит.

Prozorro
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