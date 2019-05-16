Состоится концерт гуцульской обрядовой песни

В программе музыкальные сокровища гуцульского фольклора. Фото предоставлено организаторами

17 мая в 19:30 во Львове состоится музыкальный проект "Феерическая гуцулия".

В нем представлена ​​зажигательная колоритная гуцульская музыка - от аутентичных ее образцов до оркестровых обработок и авторских программных пьес.

Впервые во Львове встретятся на одной сцене музыканты-виртуозы народного традиционного и академической концертного исполнительского искусства. Все они воодушевлены идеей совместного музицирования в манере гуцульской свадебно-обрядовой эстетики.

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Новое поколение носителей аутентичности представит семейный ансамбль "Зазульчак" из Яремче (самой молодой участнице 5 лет, самому старшему - 14). Они вместе с опытными свадебными профессионалами космацко-брустурской традиции фуярнистом Петром Мохнатчуком, трембитарем, дрымбарем и бубнистом Василием Рыжуком, цимбалистом Михаилом Дзвинчуком и скрипачем Василием Книшуком будут творить вдохновленные ветрами и красотой горных долин древние мелодии с пастушьего быта и горной культуры.

К этому представлению присоединится режиссер известного фильма "Живой костер", знаток верховинской традиции, блестящий мультиинструменталист Остап Костюк, играя на ряде гуцульских аутентичных духовых инструментов собственного производства.

Лирики придаст Анна Кошка, которая поет в сопровождении свадебной капеллы "бервинковые" ладканки в народной манере.

Академический инструментальный ансамбль "Высокий Замок" Львовской национальной филармонии споет слушателям композиции украинских виртуозов и композиторов - свирельщика Василия Попадюка (1940-1991), скрипачей Петра Терпелюка (1941-2012) и Сергея Орла (1952-2017).

Избранные произведения этих музыкантов прозвучат в оригинальных составах по количеству исполнителей и инструментария и будут чередоваться с цитируемыми фрагментами прозаических рассказов Гната Хоткевича на гуцульскую тематику.

Виртуозную танцевальную музыку в течение вдохновенного Гуцульщиной вечера подхватят солисты Андрей Яцков (свирель), Ярема Павлов, Богдана Савьюк, Андрей Кушнир и Юрий Сорока (скрипки).

В программе музыкальные сокровища гуцульского фольклора.

Исполнители:

Академический инструментальный ансамбль "Высокий Замок" (Андрей Яцков - художественный руководитель)

Аутентичная гуцульская капелла из села Космач

Семейная этно-группа "Зазульчак" ( Яремче)

Остап Костюк, традиционные духовые гуцульские инструменты

Анна Кошка, пение

Ярема Павлов, скрипка

Богдана Савьюк, скрипка

Андрей Кушнир, скрипка

Юрий Зазульчак, скрипка

16 мая во Львове стартует 38 международный фестиваль музыкального искусства "Виртуозы". Это один из самых популярных и старейших украинских музыкальных фестивалей в Украине. Его постоянным организатором является Львовская национальная филармония.