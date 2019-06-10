Сообщили на какую сумму похитили ядохимикатов, которые утопили в реке Рось

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Уже установили предварительную сумму ущерба из-за похищения ядохимикатов из сельхозпредприятий Винницкой области, которые в результате попали в притоку реки Рось.

"В Липовецком районе предварительная сумма убытков из-за похищения ядохимикатов в сельхозпредприятии составляет 700 тысяч гривен. В Казатинском районе злоумышленники причинили ущерб предварительно на 170 тысяч гривен", - сказали в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

Существуют трудности с поиском злоумышленников. Они скрылись с места происшествия.

"Их трудно установить, потому что были срезаны номерные знаки в Mercedes, также был уничтожен номерной идентификационный номер кузова. То есть никаких следов автомобиля они не оставили", - отметили в пресс-службе.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.

Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.

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В реку Рось попало 860 литров химикатов. Все они являются органическими соединениями. Период распада этих веществ составляет 3 суток. Не существует абсолютно никакой опасности для жителей, которые расположены в бассейне реки Рось.