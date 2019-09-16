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понедельник, 16 сентября 2019 09:35

Сообщили диагноз детей, котрые массово отравились в школе

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  В Винницкой области произошло массовое отравление детей. ФОТО: facebook.com/screennews.ad
В Винницкой области произошло массовое отравление детей. ФОТО: facebook.com/screennews.ad

Пострадавшим от отравления в Винницкой области установили предварительный диагноз.

"По состоянию на 7 час. 16 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин", - сообщает ГСЧС.

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Жизни больных ничего не угрожает.

14 сентября в Винницкой области произошло массовое отравление детей. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины- нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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Дата
16
сентября

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