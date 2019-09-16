Сообщили диагноз детей, массово отравившихся в школе

В Винницкой области произошло массовое отравление детей. ФОТО: facebook.com/screennews.ad

Пострадавшим из-за отравления в Винницкой области установили предварительный диагноз.

"По состоянию на 7:00 16 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит пребывают на лечении 21 человек (из них 16 детей), которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ №2 Козятина", - сообщает ГСЧС.

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Жизни больных ничего не угрожает.

14 сентября в Винницкой области произошло массовое отравление детей. Полиция открыла уголовное производство по статье - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.