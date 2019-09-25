Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски

На обысках в Ужгороде есть первые задержанные. Фото: images.unian.net

В аэропорту Ужгорода утром приземлился самолет Национальной гвардии.

Через село Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатья в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины, об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Телеграмм-канале.

"Спецоперация в Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев с других регионов Украины. Причина - дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива . По моей информации, которую проверил из нескольких источников - обыски проводят и в экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланя", - отметил он.

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На обысках в Ужгороде есть первые задержанные.

"Арестован Михаил Данила, официально - руководитель федерации бокса Закарпатья. Неофициально - бывший милиционер и руководитель охраны Андрея Стрижака" - пишет Глагола.

Как сообщает журналист, задержали также действующего полицейского, подозреваемого в стрельбе.

Журналист и юрист Роман Келемен также подтвердил, что в Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полицию привели в усиленный режим охраны.

"В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениях (другие говорят, что взяли кого-то на взятке). Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - написал он .

Журналист говорит, что причин обысков не знает.

"Есть такие слухи, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по покушению на жизнь начальника УЗЭ области Иванкива у которого несколько раз стреляли из автоматического оружия", - добавил он.

11 июля в Ужгороде обстреляли автомобиль Hyundai ix35 36-летнего Андрея Иванкива. Он начальник Управления защиты экономики областной полиции. Стрельба произошла на углу улиц Осипенко и Загорской, когда полицейский ехал на роботу.У авто попало 4 пули - 2 в передние пассажирские двери. По одной в переднее правое крыло и в крышку багажника.