Полковника полиции обстреляли в авто по дороге на работу

Фото: zak-kor.net

Около 9 утра 11 июля в Ужгороде обстреляли автомобиль Hyundai ix35 Андрея Иванкива. Он начальник управления защиты экономики областного полиции.

Стрельба произошла на углу ул. Осипенко и Загорской, когда полицейский ехал на работу, сообщает "Закарпатский корреспондент".

В авто попало 4 пули - 2 в передние пассажирские двери. По одной в переднее правое крыло и в крышку багажника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взорвали авто высокопоставленного полицейского

Предварительно, стрелок находился на пустыре по другую сторону дороги. Его разыскивают.

Пострадавших в результате нападения нет. Мотивы пока неизвестны. На месте работают эксперты и следователи полиции.

В городе Каменское на Днепропетровщине неизвестный обстрелял дом подполковника, начальника одного из отделений полиции области. В результате выстрелов повреждены ворота, окна и двери дома. Супруги, которые на момент обстрела находились в доме, не пострадали.