Сладостями отравились 12 человек: есть дети

В г. Березно Ровенской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.
30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, сообщает Ровенский областной лабораторный центр Минздрава.
Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.
У больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.
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