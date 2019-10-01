Сладостями отравились 12 человек: есть дети

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3114
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2709
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6966
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
3
3
3
6
5
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
Обстреляли дом и авто председателя ОТО
Обстреляли дом и авто председателя ОТО
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Не смог выбраться: 71-летний мужчина несколько дней сидел в авто после ДТП
Не смог выбраться: 71-летний мужчина несколько дней сидел в авто после ДТП
Видео
Все видео
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Горит один из крупнейших заповедников Украины
Горит один из крупнейших заповедников Украины
Отец столкнул 6-летнюю дочь со ступенек
Отец столкнул 6-летнюю дочь со ступенек
Экономят на Буковеле: лыжники катаются, зацепившись за авто
Экономят на Буковеле: лыжники катаются, зацепившись за авто
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 216
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 738
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6075
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 414
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 00:58

Сладостями отравились 12 человек: есть дети

  Комментировать
Сладостями отравились 12 человек: есть дети
На Ровенщине 12 человек отравились сладостями. Фото: РБК

В г. Березно Ровенской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, сообщает Ровенский областной лабораторный центр Минздрава.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

У больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах эвакуируют дом: люди отравились неизвестным веществом

В городе Александрия Кировоградской области умерла 19-летняя девушка, которая отравилась грибами. Девушку лечили, однако спасти ее не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сладостями отравились 12 человек: есть дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 38341
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 34723
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 28622
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28414
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 26687
Ровно
Автоцистерна слетела с трассы
Автоцистерна слетела с трассы
3
 Просмотров: 1764
Обстреляли дом и авто председателя ОТО
Обстреляли дом и авто председателя ОТО
3
 Просмотров: 522
"Настроение такое, не хочется никого выгонять" - Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА
"Настроение такое, не хочется никого выгонять" - Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА 1 Просмотров: 2016
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
3
 Просмотров: 5508
Задушила и отрезала голову: жертва домашнего насилия расправилась с обидчиком
Задушила и отрезала голову: жертва домашнего насилия расправилась с обидчиком Просмотров: 5229
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 1026
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua