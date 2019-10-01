Сладостями отравились 12 человек: есть дети

На Ровенщине 12 человек отравились сладостями. Фото: РБК

В г. Березно Ровенской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, сообщает Ровенский областной лабораторный центр Минздрава.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

У больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

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