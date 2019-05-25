Сколько поездов проехало через Бескидский тоннель за год

По расчетам, окупаемость проекта приходится на 2042. Фото: eimg.pravda.com

Новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах функционирует уже год.

За это время через него проехало почти 19 тис поездов - сообщается на сайте Укрзалізниці.

"Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов . Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто ", - отметил председатель правления АО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов.

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Он отметил, что Бескидский тоннель обеспечивает надежное функционирование железнодорожного транспорта в сочетании Львов - Стрый - Чоп - государственная граница, которая является частью V Критского международного транспортного коридора. А также создает благоприятные условия для развития торговли Украины со странами Европы.

Новый двухпутный тоннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости поездов (грузовых - до 60 км / ч, пассажирских - до 70 км / ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.

"Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализованный в нашей стране за последние десятилетия. Сейчас тоннель полностью обеспечивает как пропускную потребность на участке Лавочное - Мукачево, так и условия для расширения экспортного потенциала Украины", - отметил Кравцов.

Кроме того, за год этим участком V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8590 пассажирских и пригородных поездов.

По расчетам, окупаемость проекта приходится на 2042 год. При этом учитываются не только доходы от грузовых и пассажирских перевозок, но и уменьшение эксплуатационных расходов от функционировании нового тоннеля.

24 мая президент Петр Порошенко открывает новый Бескидский тоннель на перегонке Бескид-Скотарское на границе Львовщины и Закарпатья. Подземный коридор длиной 1764 м выкопали в горе. Тоннель — второй по протяжности в Украине после Лутугинского, тот имеет 2063 м.