Скандинавский циклон в Украине: холодные дожди по всей территории

Скандинавский антициклон уже дошел до Киевщины. Фото: 24 канал

Скандинавский антициклон уже дошел до Киевщины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклон выворачивается против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадает практически вся Украина", - пишет специалист.

По ее словам, сегодня стоит ожидать ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха +10 +17 градусов. На Западе теплее, до +20 градусов, но не везде. На Луганщине холодно, около +9 +12 градусов.

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В Киеве - воскресенье с дождем, ветром, максимальная температура воздуха после недавней жары только +13 +16 градусов.

"Одевайтесь не легкомысленно, что-то с длинным рукавом и обувь не из ткани. Но кто не любит жару, а любит погулять под свежим дождем - как раз оно", - подытожила Диденко.

В мае на украинском ожидает целый ряд сильных магнитных бурь. 7 мая Украина уже всколыхнула небольшая магнитная буря (магнитные колебания будут ощутимы 6, 8-10 мая). 17 мая ожидается буря серьезная (беспокойно будет и 18 мая).