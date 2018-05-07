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понедельник, 07 мая 2018 18:24

Собака стала героем прогноза погоды

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Собака стала героем прогноза погоды
Собака Белла попал в прогноза погоды

Большая черно-белая собака внесла смятение в выпуск прогноза погоды на телеканале WMUR-TV. Он вещает в Манчестере, США.

Пес прошел позади ведущего Джоша Джадж. Этим смутил мужчину. Телеканал распространил ролик в сети.

Пса зовут Белла. Он принадлежит одной из сотрудниц. Женщина привела собаку на работу.

Джадж рассказал о происшествии в своем Twitter. Его подписчики предложили всем телеканалам завести милых собак. Чтобы они непринужденно прогуливались во время метеорологических сводок.

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Телеведущая американского канала CBS Нишель Медина попала в неловкую ситуацию во время утреннего выпуска новостей. В прямом эфире ей на голову сел красный ибис Софи из зоопарка Сан-Диего. О нем планировали рассказать позже. Несмотря на неожиданность ситуации, Медина продолжила вести передачу.

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Дата
07
мая

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