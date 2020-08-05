Ситуация с Covid-19 в Харькове очень напряженная - МОЗ

Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в Харькове напряженной. Фото: moz.gov.ua

Ситуация с Covid-19 в Харькове довольно напряженная: в городе за последние сутки обнаружили 133 новых больных коронавирусом. Всего в Харьковской области 146 новых больных.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал местные власти обратить внимание на увеличение количества больных в городе.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местные власти", - сказал Степанов.

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Он добавил, что в Харьковской и Ровенской областях превышены показатели динамики и процента выявления случаев коронавируса.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных. Всего с начала эпидемии в стране коронавирус диагностировали у 75 490 украинцев.