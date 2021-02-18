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четверг, 18 февраля 2021 10:40

Село в Черкасской области месяц без воды. Люди топят снег

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Село в Черкасской области месяц без воды. Люди топят снег
Водопровод замерз в прошлом месяце. Иллбстративное фото Людмила Лубенченко

В селе Ромейково Катеринопольской громады Черкасской области три недели не работает водопровод. Люди возят воду из других сел, а пенсионеры, которые не имеют возможности привезти, топят снег.

"Село находится на горе. Есть только одна скважина бывшего колхоза. В свое время сельсовет Гончарихи, к которой относится наше село, пытался взять на баланс наш водопровод, но это оказалось дорого. Сделали только техническую документацию. Три года село было вообще без водопровода. Сейчас скважиной пользуется местный фермер Александр Трохименко. Он ее приватизировал. Мы собрались обществом и заменили старые железные трубы на новые, пластиковые. Летом водопровод работает, потому что фермер поливает свои поля. Зимой он консервирует скважину и село сидит без воды. У нас во дворе есть собственная скважина и мы качаем оттуда. А соседи, пенсионеры и другие, которые не имеют собственной скважины топят снег и так имеют воду. Ибо ближайшей колодца - 500 метров. Когда три года не было воды, старики просили молодых принести воду. Давали по 20 гривен за ведро. А сейчас зима, сплошной гололед и никто носить не будет,"– рассказывает местная жительница Ирина Лисица.

Ирина говорит, что последний раз вода была перед сильными морозами в конце января.
"Чтобы водопровод не замерзал, надо было его прокачивать. Но никто этого не делал. Воды нет и неизвестно, когда будет".

"Там стоят пластиковые трубы и разогреть их, чтобы пустить воду нет смысла, поскольку пластик расплавится. Водопровод на балансе Александра Трохименко. Он самостоятельно платит за электроэнергию, которая качает воду. Единственное место, где нет воды, - улица Молодежная. Там проживают молодые люди, которые с пониманием относятся к ситуации. Кому совсем плохо - берет воду из колодцев. Спадут морозы, оттают трубы - пустим воду"– говорит староста села Гончариха Валентина Коханчук .

"Два года скважина на моем балансе. Люди за воду не платят ни копейки. Но не в деньгах суть. Я их и не хочу. Просто из-за сильных морозов замерзли трубы. Как только морозы спадут, люди пойдут на водопроводную башню, отогреют и вода появится," – убежден фермер Александр Трохименко.

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В Черкасской области на этой неделе были самые сильные морозы в Украине. Столбик термометра опускался до отметки - 29 градусов.

Автор: Юрий Стригун
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