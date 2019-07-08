"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем

На Виннитчине полицейские издевались над задержанным. Фото: скриншот

В Винницкой области двух сотрудников патрульной полиции и руководство Ямпольского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования за издевательства над задержанным.

"Сегодня, 8 июля, по факту опубликованного в сети видео о совершении правонарушения сотрудниками Ямпольского отделения полиции, согласно приказу и.о. начальника ГУНП Руслана Мороза, назначено служебное расследование", – сообщают в пресс-службе полиции Винницкой области.

Автор видео Анатолий Качур накануне выложил на своей странице видео, как в участке полицейский ударил задержанного дубинкой и, выражаясь нецензурной лексикой, заставил мужчину приседать.

Мужчина рассказал, что отснятые события в Ямпольском отделении полиции. По его словам, противоправные методы к задержанному применяли патрульные Семчук и Бишинская, а также их руководитель - Милевский.

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Патрульные Винницы не нашли на машине номер шасси, который был на ней. Машину эвакуировали для проведения дальнейшей экспертизы. После повторной проверки эксперты таки увидели номер шасси. Транспорт водителю вернули, но отсудили средства за эвакуацию. Чтобы вернуть потраченные средства, мужчина подал на патрульных в суд. Винницкий апелляционный суд решил взыскать в пользу водителя 11 тыс. грн морального и материального вреда.