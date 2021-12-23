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суббота, 25 декабря 2021 05:00

Сегодня Рождество у большинства христиан мира: главные традиции праздника

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25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. Украинцы на государственном уровне его будут праздновать в пятый раз.

До 2017 года в Украине официально отмечали только Рождество 7 января. Однако с тех пор празднуем каждый год и 25 декабря. Этот день является официальным выходным. В этом году он пришелся на субботу, поэтому в понедельник украинцы не будут работать.

Автор: pixabay.com
  Сегодня Рождество отмечают христиане западного обряда. В церквях, живущих по григорианскому или новоюлианскому календарю, пройдут праздничные службы
Сегодня Рождество отмечают христиане западного обряда. В церквях, живущих по григорианскому или новоюлианскому календарю, пройдут праздничные службы

Рождество 25 декабря отмечают католические и большинство православных церквей, живущих по григорианскому календарю. В частности, эта дата праздничная для Вселенского патриархата, Греческой, Румынской, Болгарской православных церквей. 25 числа отмечает Рождество и церковь Кипра, Православная церковь Америки, Православная автокефальная церковь Албании.

Рождество 7 января актуально для Православной церкви Украины, Грузинской, Сербской, Русской церквей.

За 10 лет большинство украинцев начнут праздновать Рождество 25 декабря, заявил в интервью Радио Свобода предстоятель ПЦУ, митрополит Эпифаний.

"Поддерживаю переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю. Однако этот процесс должен проходить постепенно", - заявил Эпифаний.

Автор: pixabay.com
  На Рождество в семьях принято дарить подарки друг другу
На Рождество в семьях принято дарить подарки друг другу

Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божия у Девы Марии. Весть о рождении Иисуса Христа пастухам принесли ангелы. Позже к новорожденному пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд заранее знали о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда.

Сцена рождения Христа в пещере, в которой прятали скот от непогоды, стала главным символом праздника, поэтому ныне храмы оформляют яслями с Иисусом, святыми Девой Марией и Иосифом, пастухами и домашними животными.

Празднование Рождества начинается вечером 24 декабря, когда вся семья собирается за столом. После появления первой звезды на небе можно приступать к праздничной трапезе. Стол на Рождество накрывают без жирной пищи и алкоголя. Обязательное место занимает кутья – традиционное блюдо из отварных злаков, куда добавляют также мед, мак и орехи.

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На рождественский стол принято подавать запеченную индейку с разными соусами или гуся с яблоками и капустой.

Автор: pixabay.com
  Пряники в виде снежинок или елок станут идеальным сладким подарком на Рождество
Пряники в виде снежинок или елок станут идеальным сладким подарком на Рождество

В храмах, соблюдающих григорианский или новоюлианский календарь, сегодня утром будут проводиться праздничные богослужения.

Основным символом Рождества западного обряда является венок из еловых веток. Им украшают входную дверь или обеденный стол. Еще одним неизменным атрибутом праздника есть свечи. Чаще для Рождества используют красные или белые. Их зажигают у камина, на окне или во время ужина.

24 декабря церковь вспоминала преподобного Никона Сухого, который был монахом в Киево-Печерском монастыре более 900 лет назад. Также в этот день праздновали сочельник христиане западного обряда.

Святой Никон происходил из знатного киевского рода. Он добровольно решил посвятить свою жизнь служению Богу. В Печерском монастыре проявил себя умным, послушным и способным монахом, по преданию. В 1096 году на Киев напали половцы и взяли Никона в плен. Держали его на своих землях в оковах и подвергали пыткам. В таких условиях монах прожил три года. После чего произошло чудо – Никон стал невидимым и был перенесен обратно в Киев. Там он и скончался в начале XII в.

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