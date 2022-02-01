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среда, 02 февраля 2022 05:30

Сегодня молятся великому монаху, который творил чудеса

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Сегодня молятся великому монаху, который творил чудеса
Евфимий Великий прославился своей подвижнической жизнью. ФОТО: wikimedia.org

2 февраля христиане чтят преподобного Евфимия Великого, родившегося в армянском городе Мелитин ориентировочно 377-го. Воспитывался в обеспеченной семье.

В молодом возрасте Евфимий стал священником, а затем начал управлять всеми городскими монастырями. В 30 лет он тайком отправился в Иерусалим. Поклонился святым местам и поселился в монастыре, где начал жизнь отшельника. Позже решил уйти еще дальше от мирской суеты и поселился в пустыне.

Впоследствии к Евфимию стали приходить другие монахи и селились рядом. В конце концов они организовали среди пустыни монастырь. Однажды туда обратился арабский военачальник и попросил исцелить сына. Святой Евфимий помолился и юноша поправился. Увидев такое чудо, многие арабы обратились в христианство, по церковным преданиям.

Евфимий хотел жить в одиночестве и молчании, но никогда не отказывал в помощи приходящим к нему людям. Иногда монастырь принимал около 400 путешественников. В амбарах для них всегда была пища, благодаря молитвам святого, согласно церковным преданиям.

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За великое подвижничество Ефвимия и стали называть Великим. Преподобный скончался в 97 лет.

Вчера верующие вспоминали преподобного Макария Великого, родившегося в египетской деревне Шабшир. Стал монахом после того, как у него умерла жена через несколько дней после брака. Жил в пустыне, где большую часть времени проводил в молитве и посте.

За свое подвижничество святой Макарий получил от Бога дар исцелять и воскрешать людей. Помогал всем нуждающимся, которые к нему обращались.

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