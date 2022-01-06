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пятница, 07 января 2022 03:05

Сегодня день ангела у женщин с великим именем

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Сегодня день ангела у женщин с великим именем
Сегодня день ангела у Леонидов и Марий. ФОТО: pruvitannja.com.ua

Сегодня день ангела отмечают люди с именами Леонид и Мария.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором мы рассказываем об истории этих имен и характерах людей, которые их носят.

Мария – это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается великим и славным, ведь его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии – часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

Леонид – имя происходит от древнегреческого имени Леонидас. Мужчин с этим именем можно охарактеризовать как верных и надежных друзей, которые всегда придут на помощь. Обладают хорошим чувством юмора и не терпят ссор или вражды. Умеют приспосабливаться к новым условиям и ситуациям. Леониды – популярные среди женщин. Однако редко размениваются на краткосрочные романы. Если влюбляются, то мечтают прожить с избранницей всю жизнь.

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Вчера день ангела отмечали владельцы имен Клавдия, Евгения, Агафья, Николай и Филипп. Мы готовили заметку, в которой рассказывали о характерах людей, которые носят эти имена.

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