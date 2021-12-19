Сегодня день ангела – исключительно у мужчин. Какие тайны спрятаны в их именах

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела у мужчин с именами Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил и Павел.

Предлагаем узнать, что означают эти имена и какими характерами наделены их владельцы:

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Поэтому подбирают себе женщин с похожими взглядами;

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов, потому что, получая задачу, всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Лев – это обязательные, настойчивые, добросовестные и искренние мужчины. Очень терпимы и дружелюбны. Однако, если Льва вывести из себя, то не будет сдерживать эмоций. Владельцы этого имени могут хранить чужие тайны. Семейные ценности для них играют очень важную роль;

Григорий – это довольно чувствительные мужчины, которые часто подвергаются сильным переживаниям даже по мелким поводам. В то же время они умеют вести себя в компаниях, уделяют большое внимание своему внешнему виду. Поэтому достаточно популярны среди женщин и имеют немало друзей;

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Михаил – это имя носят мужчины, которые очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михаилов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой и вниманием;

Игнатий – мужчины с этим именем обладают лидерскими качествами. Не многословны, но умеют давать действенные и дельные советы. Могут без всякой помощи выстроить успешную жизнь и карьеру. Женщины часто увлекаются такими мужчинами.

19 декабря день ангела отмечали мужчины с именами Максим и Николай. Это одни из популярнейших имен в Украине. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах мужчин, которые носят эти имена.