Седьмой день войны: что происходит в украинских городах

Фото: жители Харькова

На Подольском направлении противник пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении КИЕВ, чтобы заблокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении до 17-ти батальонно-тактических групп продолжают попытки наступления для блокады Киева с северо-востока. У них потери, их остановили в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

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Российские войска силами в две батальонно-тактические группы БТГр пытаются удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Оккупанты несут потери, их остановили в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.