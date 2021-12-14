Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку

Фото: facebook.com/Oleg Samchuk

Во Львове 7 декабря пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором стала его баба Анастасия.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук в Facebook.

Мальчик родился с больными почками, однако диагноз гломерулонефрит ему поставили только в 11 лет.

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"Лечение не помогало. Болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация. Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать баба Анастасия. Ее почка внуку идеально подошла", - рассказал Самчук.

Донорский орган заработал прямо на операционном столе. Сейчас женщина и внук чувствуют себя хорошо, отметил врач.

"Трансплантацию выполнили в детской больнице на Орлика. Это первая такая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова", - отметил Самчук.

Это уже 74 трансплантации органов в этом году, которую провели во Львове. Две из них - детские. В Соединенных Штатах Америки человеку впервые успешно пересадили почку от свиньи. После трансплантации не произошло отторжения органа. Операцию проводили в медицинском центре Лангона при Университете Нью-Йорка. Почку получил пациент, у которого диагностировали отмирание мозга и нарушение функции почек. Его семья согласилась на эксперимент, прежде чем отключить пациента от средств жизнеобеспечения.