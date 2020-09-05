Шахтеры- протестующие поднялись на поверхность после 8 дней пребывания в шахте

Горнякам, 8 дней протестовали под землей, выплатят зарплату. Фото: 24 канал

Шахтеры из Львовщины, которые восемь дней оставались под землей в шахте "Надежда", что в городе Сосновка, вышли на поверхность.

"Сегодня в 9:25 все шахтеры шахты "Надежда" поднялись вверх. Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством шахты", - сообщил в Facebook советник министра энергетики Александр Трохимец ..

Горняки требовали выплатить им задолженность по зарплате за полгода. В первый день почти полсотни горняков протестовали, но по состоянию здоровья поднялись на поверхность. Часть - осталась под землей. Два дня подряд жены горняков, находившихся под землей, и шахтеры, которые поддерживали протест, блокировали дорогу в направлении Львов-Червоноград.

3 сентября Минэнерго попросило правительство выделить 51 млн гривен из резервного фонда для выплаты их зарплат.

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Шахта не получает финансирования от государства, это частное акционерное общество на самоокупаемости, но акции принадлежат государству и управляет предприятием Министерство энергетики. Шахту уже в этом году планируют готовить к ликвидации, так заканчиваются запасы угля.

Под землей находился 31 горняк. Всего здесь работает 570.