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воскресенье, 26 апреля 2020 10:27

Садовый собрался уволить почти 200 работников горсовета

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Садовый собрался уволить почти 200 работников горсовета
С горсовета Львова уволят 181 рабочего. Фото: ЛГС

Карантин из-за коронавируса спровоцировал экономический кризис.

Поэтому во Львове сократят 181 работника горсовета, об этом заявил мэр города Андрей Садовый в видеообращении к жителям.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн. в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем ее на 181 человека ", - сказал Садовый.

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По его словам, во время кризиса надо инвестировать в инфраструктуру, поэтому запланированные ремонты дорог не отменяются. Ведь это дает возможность привлечь людей, а налоги затем будут поступать в местный бюджет ".

Также во Львове вводят программу поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове", "Покупай львовское".

"Если вы будете заходить в магазины, продуктовые супермаркеты, посмотрите - есть такая этикетка, то покупайте и не думайте. Потому что это все в конечном будет давать дополнительные поступления в местный бюджет и новые рабочие места".

В Украине увеличится количество официальных безработных. Такие прогнозы сделало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На 24 апреля в Службе занятости зарегистрировано 426,4 тыс. бБезработных. Это на 113 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Дата
26
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