Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей

Мэр Львова отметил, что в случае необходимости будет обращаться к людям Фото: Comments.UA

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога.

О таком залоге Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде, пишут Лига.Новости.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму так насчитали. Вы знаете, моя декларация - публичная. Все, что я имею, посмотрите - моя зарплата, то, что жена Екатерина получает вознаграждение. У нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина. Не знаю, возможно, надо будет что-то продавать", - отметил Садовый.

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Он добавил, что в случае необходимости будет обращаться к людям.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде выбрать для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в 50 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Посталюк, пишет "Укрінформ". "Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она.