Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 612
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 756
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11610
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
9
27
3
14
10
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Видео
Все видео
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 189
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 08:27

Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей

  Комментировать
Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей
Мэр Львова отметил, что в случае необходимости будет обращаться к людям Фото: Comments.UA

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога.

О таком залоге Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде, пишут Лига.Новости.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму так насчитали. Вы знаете, моя декларация - публичная. Все, что я имею, посмотрите - моя зарплата, то, что жена Екатерина получает вознаграждение. У нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина. Не знаю, возможно, надо будет что-то продавать", - отметил Садовый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового

Он добавил, что в случае необходимости будет обращаться к людям.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде выбрать для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Посталюк, пишет "Укрінформ". "Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Первого короля Руси-Украины убил дружинник

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 16353
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 15185
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11007
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10224
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 8217
Львов
Для Садового будут просить залог в 50 млн грн
Для Садового будут просить залог в 50 млн грн Просмотров: 882
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового 2 Просмотров: 729
Мэру Львова Садовому вручили подозрение
Мэру Львова Садовому вручили подозрение Просмотров: 2160
Психолог, который лишает зависимостей, впервые в Украине показывает художественную выставку
Психолог, который лишает зависимостей, впервые в Украине показывает художественную выставку
 Просмотров: 207
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
4
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
Голосов: 404
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua