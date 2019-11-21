Для Садового будут просить залог в 50 млн грн

Садовый получил подозрение в четверг.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде выбрать для мэра Львова Андрея Садового меру пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Посталюк, пишет "Укрінформ"

"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении ряду должностных лиц Львовского городского совета. Речь идет о злоупотреблениях во время операций с земельными участками в селе Рясное-Руське, что нанесло ущерб гражданам и государству на более чем 93,5 млн грн.

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21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение. Подозрение прислали по электронной почте.