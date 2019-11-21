Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового

Землю продавали без аукциона по заниженной стоимости, говорят в САП. Фото: УНІАН

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении ряду должностных лиц Львовского городского совета. Речь идет о злоупотреблениях во время операций с земельными участками в селе Рясное-Руське, что нанесло ущерб гражданам и государству на более чем 93,5 млн грн.

Об этом в четверг сообщили в САП.

В 2015 году в милицию обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.

Следователи установили, что более 23,49 га земель должностные лица Львовского горсовета продали без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Также выяснили, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине города Львова, фактически используется в качестве огородов и находится в собственности Рясно-Руського сельского совета, как земля сельскохозяйственного назначения.

Чиновникам инкриминируют совершение коррупционного преступления - "умышленное в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти или служебного положения по предварительному сговору группой лиц".

Сразу после вручения подозрений, прокурорами вручено ходатайство об избрании меры пресечения, сообщили в САП.

21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение. Подозрение прислали по электронной почте.