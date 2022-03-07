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понедельник, 07 марта 2022 11:55

С пакетом и надписью на руке: ребенок без родителей из Запорожья добрался до Словакии
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Фото: facebook.com/ministerstvovnutraSR

11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно добрался до Словакии из Украины.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Словакии в Facebook.

Ребенок перешел границу с полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Маленький украинец приехал один, потому что его родители были вынуждены остаться в Украине.

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На границе переселенца встретили словацкие волонтеры. Ребенка отвели в тепло, предоставили еду и напитки. Благодаря контакту, который родители написали прямо на руке малыша, он смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.

"Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью, достойными настоящего героя", - говорится в сообщении.

Люди, выехавшие из Украины из-за боевых действий, могут жить и работать в Европейском союзе до трех лет.

Почти 875 тыс. человек (данные по состоянию на 3 марта) должны были покинуть дома в Украине после начала российского вторжения. Из них 454 тыс. выехали в Польшу, 116 тыс. – в Венгрию, 67 тыс. в Словакию, 45 тыс. в Румынию, еще 79 тыс. – в Молдову, которая не является членом Евросоюза.

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