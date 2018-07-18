"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют

Фото: Алентина Рущак

В селе Жорниска Яворивского района Львовской области официально открыли "Медвежий приют - Домажир". Там удерживают бурых медведей, которых спасли из притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц, ресторанов. На территории обустроили соответствующие условия для животных, максимально приближенные к естественным.

"К сожалению, в Украине еще есть медведи, живущие на охотничьих станциях, в цирках и в ресторанах. И это недопустимо. Люди должны понять, что дикая природа должна принадлежать диким животным. Я уверен, что этот проект является важным шагом к европейской интеграции Украина. Мы начинали с приютов в Германии и Австрии. Затем расширялись в Болгарию, Косово и другие страны. Я уверен, что то же произойдет и в Украине скоро изменится отношение к диким животным", - рассказал основатель и президент фонда австриец Хельмут Дунглер.

19 мая 2016 на Львовщине благотворительная организация "Четыре лапы" заложила первый камень. Организация базируется в Вене. В течение 2012-2014 годов заключили меморандумы о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Украины и Львовской облгосадминистрацией. С тех пор "Четыре лапы" выделяет инвестиционные средства на реализацию проекта "Домажир". После тестового запуска убежища, который состоялся 9 апреля 2018, построили новый вольер размером в 1,4 га, который рассчитан минимум на трех медведей.

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В медвежьем убежище Домажир условия для содержания животных максимально приближены к естественным, что способствует восстановлению природных инстинктов и поведения четвероногих.

"Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс. кв. м, расположенных в лесу. На территории приюта также искусственные бассейны и берлоги для отдыха медведей и специальные игровые конструкции для ускорения адаптации косолапых ", - говорит менеджерка по туризму и маркетингу Снежана Палажченко.

Команда приюте конфискует животных, ведь на это имеет право только экологическая инспекция и только по решению суда. Активисты забирают их у владельцев, которые отдают медведей добровольно. Но бывает, что договариваются животных 2 года, 5, а то и 10.

"Медведи здесь на самом деле счастливы, - уверяют кормильцы. - Ведь эти животные третьи по уровню интеллекта после дельфинов и обезьян. По территории мы разбрасываем игрушки, в которые прячем пищу, таким образом пробуждаем у них природные инстинкты. Когда-то они жили в ресторанах или цирках, их часто кормили кое-как: подбрасывали конфеты или даже поили пивом. Это ужасно, медвежий рацион должен быть сбалансированным, ведь у каждого из них есть определенные проблемы со здоровьем. Наши медведи на 80% употребляют продукты растительного происхождения: фрукты, яблоки, кабачки, апельсины , томаты. Изредка едят курятину, свежее мясо. Также мы имеем определенные правила пребывания на территории. Это очень важно, потому что мы хотим быть уверены, что не создаем дополнительные проблемы для наших животных".

От 2015 Закон Украины запрещает натравливать на медведей собак. В Украине 200 медведей содержат в неволе. В перспективе планируют принять на реабилитацию 30 бурых медведей.

Около 100 бурых медведей живут в ужасных условиях по всей Украине. Большинство из них содержат в небольших клетках рядом с ресторанами, отелями и автозаправочными станциями. Они недоедают и болеют. Многие из них должны выполнять трюки, чтобы развлекать туристов. Многие медведей, которых спасают из плена, страдают от болезней, физических деформаций и поведенческих проблем, вызванных неадекватными условиями содержания. Их уже никогда не выпустят в дикую природу.

В общем медведи могут жить до 30 лет. На свободе живут меньше, потому что жесткие условия существования. Но существуют также долгожители. В 25 лет считается, что это старый медведь со всеми проблемами, которые существуют у пожилых: это проблемы с зубами, двигательным аппаратом, внутренними органами. Поэтому в приюте стараются придерживаться соответствующего рациона и запрещается подкармливать животных.

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На данный момент организация "Четыре лапы" пытается способствовать ситуации, чтобы Верховная Рада Украины приняла новый закон о защите бурых медведей. Ведь видят в этом шаг для улучшения содержания диких животных в Украине.

"Мы усматриваем за большую честь, что в Австрии работает законопроект, который смог изменить законодательство по защите животных. Для нас, как представителей Министерства иностранных дел Австрии очень приятно видеть работу австрийской организации по всему миру, в частности в Украине", - рассказал на брифинге заместитель Посла австрийской республики в Украине Флориан Кольфюрст.

Международный благотворительный фонд "Четыре лапы" ведет активный диалог с органами власти Украины по разработке и реализации Дорожной карты сотрудничества по вопросам совершенствования законодательных требований относительно содержания бурых медведей в Украине. В течение 2017-2018 годов фонд активно поддерживает законопроект № 6598, призванный изменить жизнь животных в Украине к лучшему. С этой С этой целью 18 апреля 2018 Вице-спикеру Верховной Рады Украины Оксане Сыроид передали результаты петиции, которую подписали более 100 тыс. человек в разных странах мира в поддержку этого законопроекта.

Сейчас Учредители планируют расширить медвежий приют до 20 га. Это позволит удерживать около 30 медведей.

"С момента запуска проекта уже имели 12000 посетителей. Важно то, что у нас уже подписано соглашение с Национальным парком Яворовщины о совместных туристических маршрутах. Есть соглашение о сотрудничестве с географическим факультетом о студенческой практике. Также есть программа развития волонтерства и скоро откроем клуб любителей медведей на территории нашего убежища ", - говорит директор приюта Игорь Николин.

Бурые медведи вернулись в Чернобыльскую зону. Они исчезли в XIX веке и в начале 2000-х не было никаких свидетельств восстановления вида на этой территории.